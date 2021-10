Le n°1 du coton tige construit sa nouvelle usine à Flers

C'est là que le plus gros producteur mondial reçoit d'énormes ballots de coton, qu'il file, fabrique la mèche et le bâtonnet et emballe ses cotons-tiges dans une boîte étiquetée en fonction des exigences des distributeurs. Lemoine fabrique aussi des disques démaquillants.

L’entreprise vient de poser la 1ère pierre de ses nouveaux locaux : 20 millions d’euros d’investissement, sur le Ciriam : c’est la Zone Industrielle de Flers où est déjà installée l’énorme usine de Faurecia : le leader des articulations pour sièges automobiles.