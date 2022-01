Rouen. Rouen : un homme condamné pour attouchements sur ses petites-filles

Divorcé d'une première union puis remarié à une grand-mère de quatre petites filles, le prévenu, âgé de 72 ans, semble vivre une existence paisible au Grand-Quevilly (Seine-Maritime) auprès de son épouse et de ses petites-filles. Pourtant, le dossier qui l'accuse affiche sept infractions pour atteintes sexuelles à l'encontre de celles-ci.

En effet, une dénonciation et un dépôt de plainte porté par l'aînée des petits-enfants le voit placé en garde à vue et auditionné. Du 7 juillet 2007 au 16 octobre 2015, il s'est livré à des atteintes sexuelles sur les quatre adolescentes qui ont tu les faits jusqu'à ne plus pouvoir les supporter, fortement fragilisées psychologiquement par le comportement inacceptable de leur grand-père. Au cours de leur audition, elles décrivent les caresses sur la poitrine qu'il leur prodiguait en soulevant leur tee-shirt, les attouchements sur leurs parties intimes et les billets de banque qu'il glissait dans leurs sous-vêtements.

Des traits narcissiques

Les quatre victimes se succèdent à la barre pour décrire leur calvaire qui a duré plusieurs années. Leurs témoignages sont émaillés de sanglots et d'incompréhension. "Si elles le disent, c'est que c'est vrai", dit le prévenu à la barre d'un ton laconique. Une expertise psychologique des victimes fait état de nombreux troubles et ratés sur le plan personnel et professionnel dans leur vie d'adulte qui commence. Quant au prévenu, on relève chez lui des traits narcissiques sans abolition du discernement. En somme, un profil a priori paisible et raisonné.

La partie civile constate que le prévenu "n'assume pas la gravité de ses actes", tandis que le procureur de la République dénonce "huit ans d'adolescence volés aux victimes". La défense suggère l'idée d'une "prise de conscience certaine quant à ses erreurs". Après délibération, le tribunal le déclare coupable et le condamne à trois ans de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de trois ans. Il lui est également interdit d'exercer toute activité dans le cadre social.