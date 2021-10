Les bonnes salades du Virgule Café

Ce jour-là, un air de printemps flottait sur Caen et la terrasse était de sortie. Le serveur a dressé une table avec des verres colorés et quelques rayons de soleil sont venus me chatouiller la nuque : signes précurseurs d’un instant sympathique. A la carte, de nombreux plats attirent mon attention mais finalement, c’est une grande salade qui obtient mes suffrages au nom suggestif de la Biquette (8,80 euros).



Les toasts de la Biquette

Accompagnée d’une eau gazeuse (2,90 euros), elle devrait parfaitement coller à ce court moment que je m’octroie. Je ne regrette pas mon choix. La Biquette m’est servie quelques minutes après avoir été commandée. Sa taille est conséquente et ses ingrédients alléchants : des lardons légèrement grillés, des pommes de terre finement rissolées, des noix écrasées... Le tout accompagné de quelques tomates fraîches, de feuilles de salade et de deux toasts au chèvre. C’est le seul bémol que je note. Il n’y a, à mon goût, jamais assez de fromage dans ces salades. Pour parfaire ce repas et terminé sur une note de douceur, je commande une crêpe au sucre (2,40 euros) en dessert. Elle est copieuse. Bref, un bon repas-détente pour 14,10 euros.



Pratique. Virgule Café, 21, rue des Jacobins à Caen. Tél. 02 31 38 88 84.