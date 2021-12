Vire. Hippodrome de Vire : un cheval de course termine dans les tribunes

Une scène de panique à l'hippodrome de Vire (Calvados) ce dimanche 30 septembre 2018. En pleine course de trot attelé, une jument s'est échappée de la piste. Elle a sauté par dessus une barrière et fini sa course dans les tribunes, où étaient massés plus d'une centaine de spectateurs.

Le driver blessé

Aucun blessé n'est à signaler parmi les spectateurs de la course. La jument a été maîtrisée. Elle n'a pas été blessée non plus. Son driver, Erno Szirmay, en revanche, est accidenté, après avoir chuté sur la piste. Il a été transporté à l'hôpital et s'en tire avec deux côtes cassées. Les images de l'incident, diffusées sur la chaîne Équidia, sont impressionnantes.

Scène insolite sur l'hippodrome de Vire (R2) : au départ de la sixième course, Fusée Dhelpa a d'abord provoqué une chute avant de forcer une barrière et de s'offrir un détour dans les tribunes ! pic.twitter.com/Ay2oidWWRa — Equidia (@equidia) 30 septembre 2018

