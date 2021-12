Caen. Caen : des créateurs normands mobilisés pour une consommation plus durable

"La recherche de style et aussi une recherche de sens". L'enseigne Galerie Lafayette a décidé de s'engager pour l'environnement à travers l'événement "Go for good" pour un commerce plus responsable.

Les Galeries Lafayette ont lancé le mouvement Go for Good. - Margaux Rousset

À Caen, pendant deux week-ends (vendredi 28 et samedi 29 septembre et vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018), des créateurs normands tiennent des corners à l'entrée du magasin.

"Le fait de consommer plus responsable, pour nous, ça signifie de faire travailler des personnes qui utilisent des produits français ou des matières recyclées et du fait main", explique Anne-Emmanuelle George, co-fondatrice de la marque caennaise Belette et Miton.

Outre l'aspect éthique et responsable, ces corners permettent à ces créateurs de faire connaître leur travail à une plus grande population. "Nous en tant que créateurs on a du mal à se faire voir. Dans les marchés, dans les salons, si les gens ne viennent pas à nous, c'est plutôt difficile de se faire connaître".

Pratique. Corner ouvert de 9h30 à 19h30, niveau 0 des Galeries Lafayette de Caen vendredi 28 et samedi 29 septembre et vendredi 5 et samedi 6 octobre.