Le-Havre. Edouard Philippe candidat au Havre en 2020 ? "Ce n'est pas exclu"

Édouard Philippe sera-t-il candidat aux municipales au Havre (Seine-Maritime) en 2020 ? C'est la question que certains se posent... et lui-même s'interroge. Le Premier ministre et ancien maire du Havre de 2010 à 2017 était l'invité de l'Émission politique diffusé jeudi 27 septembre 2018 sur France 2.

Lors d'une séquence de l'émission, il a expliqué que sa candidature à la mairie n'était "pas du tout exclue" :

#DerriereLaPorte @EPhilippePM candidat au Havre pour les municipales en 2020 ? : « Ce n'est pas du tout exclu » #LEmissionPolitique pic.twitter.com/GhWVD9jO8Y — L'Emission politique (@LEPolitique) 27 septembre 2018

Pas à Paris

En revanche, le Normand a balayé d'un revers de main une éventuelle candidature à Paris : "je n'y pense pas du tout". Et l'Elysée ? "Non. Plus je suis Premier ministre, plus je vois ce que c'est d'être président... Et cela m'encourage à faire mon boulot de Premier ministre".

