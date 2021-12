Rouen. Une pétition pour demander le maintien d'Esteban Ocon en F1

Actuellement onzième du championnat du monde des pilotes, Esteban Ocon (Racing Point Force India) réalise une saison prometteuse pour sa deuxième année en Formule 1.

Problème, l'écurie du Normand de 22 ans vient d'être rachetée par un investisseur canadien, Lawrence Stroll, qui envisage de placer son fils, Lance (qui pilote actuellement pour Williams) dans un baquet en 2019. L'autre devrait a priori revenir à Sergio Perez, l'actuel coéquipier d'Ocon. La plupart des écuries ont déjà annoncé leurs pilotes pour la saison prochaine et aucune ne semble compter sur le Normand.

4000 signatures fin septembre 2018

Une situation qui révolte ses nombreux fans, qui ont décidé de lancer une pétition pour soutenir Esteban Ocon et interpeller les écuries. Fin septembre 2018, cette dernière a recueilli plus de 4000 signatures.

Le texte de la pétition : "En formule 1 depuis deux ans, Esteban Ocon, 22 ans, a un rêve d'enfance, devenir champion du monde de F1 un jour. Esteban a connu un parcours difficile et sa famille et lui ont réalisé des sacrifices pour y parvenir. Ses deux premières saisons ont été couronnées de succès et son talent est évident aux yeux de tout le paddock de F1 et des fans. Malheureusement, son baquet est promis au fils du nouveau propriétaire de son écurie et les autres équipes étant pleines ou préférant des pilotes qui amènent des sponsors, elles lui ferment la porte. Un fort risque de le voir sans volant existe."

L'autre pilote normand, Pierre Gasly (Toro Rosso), rejoindra l'écurie Red Bull Racing en 2019.