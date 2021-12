Caen. Football (Ligue 1) : "Super envie d'offrir une victoire à nos supporters"

206 jours, soit plus de six mois, tel est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière victoire du SM Caen dans son stade Michel-d'Ornano. C'était le dimanche 4 mars 2018, à l'occasion de l'accueil de Strasbourg (2-0). Depuis, les "Rouge et bleu", qu'ils soient de la cuvée 2017-2018 de Patrice Garande ou du nouveau millésime de Fabien Mercadal n'ont plus retrouvé le chemin du succès dans leur antre. Et cela, le nouveau coach normand ne veut plus en entendre parler. Le meilleur moyen : briser cette série ce mercredi soir devant Montpellier :

Pour cette septième journée, l'entraîneur caennais sera privé de l'infortuné Romain Genevois, opéré lundi 24 septembre 2018 d'une rupture du tendon d'Achille (absent six mois), mais aussi de Alex Djiku qui purge son second et dernier match de suspension, de Baïssama Sankoh (deuxième des quatre matchs de suspension) alors que Enzo Crivelli demeure incertain même s'il "peut prétendre à une place dans le groupe" comme l'a dit Mercadal.

SM Caen-Montpellier, 7e journée de Ligue 1, coup d'envoi ce mercredi 26 septembre 2018 à 19 heures.