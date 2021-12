Caen. Foire de Caen : le pôle connecté, un véritable pôle découverte

Dans le hall 2 de la foire de Caen (Calvados), le pôle connecté attire les curieux. En arrivant au loin, le visiteur aperçoit une machine aux formes indescriptibles qui attire la curiosité, le public s'avance vers le stand, notamment les plus petits qui veulent percer le mystère de la machine.

Donner envie de voyager

Mathilda, l'animatrice présente son attraction aux plus jeunes. C'est " L'astro-Jump " version junior. "L'objectif de cette machine est de montrer et de faire ressentir la gravité lunaire qui n'est pas la même que la gravité terrestre aux enfants ", explique-t-elle. En effet, la version junior n'est autorisée qu'aux personnes de moins de trente-neuf kilos. Une attraction qui, grâce à son système de contrepoids, permet de réduire le poids de la personne par six. Mathilda et son équipe viennent de Toulouse, de la Cité de l'Espace pour présenter cette attraction. Après son premier essai, le petit Malone en ressort le sourire aux lèvres. "C'était une bonne attraction, j'aimerais bien recommencer, en plus ça donne envie de voyager et d'aller dans l'espace".

Des enfants captivés

Quelques pas plus loin, à l'entrée du Hall 2, un stand se dévoile, c'est celui de Storigin, une entreprise qui développe les jeux vidéo dans un objectif pédagogique. La devise c'est "apprendre en s'amusant", dit Julien Arné, animateur. Mais il doit y avoir des limites de temps à passer dessus "car certaines études notent un manque d'attention et de concentration des enfants s'ils font trop de jeux c'est pour cela que nous avons créé la possibilité pour les parents d'avoir un suivi ". Le pôle accueille cette année les jeux de réalités virtuelles, avec CAHEM qui a ouvert récemment à Mondeville. Une attraction qui captive, les enfants font parfois la queue une bonne dizaine de minutes pour pouvoir accéder aux jeux. Un petit garçon en ressort ravi, " c'était super, j'avais déjà eu l'occasion d'essayer l'attraction avant de venir ici, j'adore", indique Sean accompagné de sa maman.

Dark Vador et ses troupes traversent le pôle connecté. - Mathieu Lepeigné

Dans les allées de la foire se promène Dark Vador assisté des Stormtroopers, qui ont leur stand au pôle. Un passage qui impressionne et qui même parfois fait peur aux plus petits. Pour les enfants ou les parents, une boutique inspirée de jeux vidéo vend t-shirt et accessoires pour garder un souvenir du passage de la foire.