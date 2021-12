Hors Normandie. Metallica sur la pelouse du Stade de France en mai 2019

Les interprètes de "Nothing Else Matters" sont de retour. Ils seront de passage en Europe avec leur tournée baptisée "WorldWired Tour". La formation américaine donnera sa seule et unique date française au Stade de France le 12 mai prochain. Les places seront mises en vente le 28 septembre 2018 à 10h, rapporte un tweet du célèbre stade.

🚨ANNONCE CONCERT🚨



C'est OFFICIEL, @Metallica vient de confirmer le retour de son #WorldWiredTour au Stade le 12/05/19 !!



7 ans après leur venue, ils ont choisi le Stade pour la seule date française de la tournée !



📆 Mise en vente le 28/09 à 10h

sur https://t.co/s2f9juRFFD pic.twitter.com/J2C6uMDVkY — Stade de France (@StadeFrance) 24 septembre 2018

Les fans absolus du groupe peuvent être alertés de la mise en vente des billets pour ce fameux concert.

Metallica est actuellement en tournée aux Etats-Unis. Leur tournée sur le vieux continent débutera le 1er mai à Lisbonne.