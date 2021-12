Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 26 septembre

Bélier

Vous avez envie de changer de cap. Pourquoi pas ? il y a quelques dissonances qui vous invitent à la prudence. Ce n'est guère un jour de fête mais de décisions drastiques.

Taureau

Vous avez envie de légèreté. Organiser une fête avant de penser à des choses sérieuses. Vous serrez les poings devant une obligation qui vous paralyse quelque peu.

Gémeaux

Journée de tremplin. Tendez vers des échanges fructueux. Tout se mettra en place presque miraculeusement. Arrêtez de boire trop de café, de thé vous êtes trop tendu.

Cancer

Votre allure est excentrique, vous parlez en onomatopées. Vous êtes le seul à vous comprendre. Vous êtes l'oiseau rare posé sur l'affect de quelques élus.

Lion

Un clin d'œil du destin. Les amitiés sont particulièrement bien aspectées pourquoi le nier. Amitiés enfin… un peu plus – qui fera le premier pas ?

Vierge

Dans votre entourage professionnel certaines têtes ont tendance à enfler. Heureusement la réalité se chargera de les dégonfler. Un petit serrage de boulons ramènera à une juste mesure.

Balance

Attention au surmenage. Vous vous étiez promis l'été dernier de rester dans les limites du raisonnable et là c'est reparti avec un agenda à rallonge. Attention.

Scorpion

Le diable au premier sens du terme. Celui qui divise viendra se loger dans les détails et des subtilités. Tout cela afin de vous faire perdre toute crédibilité.

Sagittaire

Vous fuirez comme la peste quelques individus peu scrupuleux qui auraient mérité des bracelets à plusieurs reprises. Vous demeurez fidèle à votre ligne de conduite : l'honnêteté.

Capricorne

Toujours à la recherche d'un monde meilleur pour vos enfants. La vie n'est pas simple pour leur éviter les embûches alentour. Ne soyez pas trop protecteur.

Verseau

Votre générosité est saluée. Vous venez volontiers en aide ! là c'est plutôt moralement que vous aurez à donner un coup de main salutaire.

Poissons

Journée un peu difficile. Tant de choses à ingurgiter en un temps si réduit et en plus il faut toujours plus affiner ses recherches.