Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du mardi 25 septembre

Bélier

Rien ne vous arrête dans la recherche de la perfection. Vous êtes toujours en quête d'innovation dans vos processus de production. Parfait

Taureau

Journée avec un arrière-goût un peu acre. Vous vous croyez très fort et là, il va falloir réduire un peu la voilure. Séchez vos larmes. Le meilleur est pour demain.

Gémeaux

Vous avez tendance à jouer l'indifférence vis-à-vis d'un évènement récent qui devrait pourtant vous remuer. Soyez vrai dans vos relations.

Cancer

Journée un peu en dents de scie. Vous serez obligé de supporter la bonne copine qui minaude et qui vous raconte n'importe quoi. Quelle patience.

Lion

Vous aussi vous avez le droit d'exister quels que soit vos engagements familiaux. Votre dévouement doit être décliné avec suffisamment de parcimonie et ne pas vous faire avaler tout cru.

Vierge

Digne et l'air altier, vous saurez assumer vos responsabilités. Journée un peu stressante. On vous demande de rendre des comptes. Ça vous chiffonne un peu.

Balance

Un parfum vous emmène loin. La mémoire olfactive vous fait voyager. Une carte postale, des couleurs, des cris. Les yeux fermés sur des moments qui n'appartiennent qu'à vous.

Scorpion

Bien plus difficile de séduire certaines personnes. La marche est haute. Le challenge est stimulant, vous n'avez qu'à donner le meilleur de vous-même et plus encore.

Sagittaire

Vous n'avez pas trop apprécié une parole malheureuse d'un ami qui essaie de se racheter. Vous avez décidé de le laisser mijoter dans sa crasse quelques heures.

Capricorne

On est toujours fasciné par ses bourreaux. Vous perdez une énergie bêtement en ressassant une contrariété qui vous asphyxie complètement.

Verseau

Vous aimeriez volontiers donner envie d'avoir envie et particulièrement à votre progéniture. La mollesse générale vous révolte.

Poissons

Journée efficace dans tous les domaines. Rien ne vous arrête mais en même temps rien n'est empêché. Tout est possible et réalisable.