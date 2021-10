C'est le terme en tout cas employé par Clotilde Valter, conseillère générale du Calvados, au sujet de la bretelle de sortie de l’A13 vers Lisieux.

Vendredi avait lieu en préfecture une réunion de la dernière chance. L’état et la SAPN ne sont pas revenus sur leurs positions. " Une fois de plus Lisieux est abandonnée et le Pays d’Auge laissé à lui-même ", souligne Clotilde Valter.