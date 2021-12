Le-Havre. Le Havre : le nez du France en restauration

Le nez du paquebot France a été racheté aux enchères par la ville du Havre (Seine-Maritime) en mai 2017 pour 150 000 euros. La cité Océane était le port d'attache du célèbre transatlantique. Les Havrais ont une histoire particulière avec ce paquebot.

Le nez du France en rénovation. - Gilles Anthoine

Exposé en face du GPMH

La pointe de l'étrave du France sera désormais visible au Môle de la Manche en face du siège social du Grand port maritime du Havre (GPMH) au Havre. Le nez sera officiellement dévoilé le mercredi 26 septembre 2018.

Le nez du France - Gilles Anthoine

S.A.P.I, un mécène

Jusqu'à présent le nez du France était entreposé Paris. La compagnie maritime MSC a financé son transport jusqu'au Havre. Plus précisément l'étrave a été déposée à Saint-Vigor-d'Ymonville au sein de la société S.A.P.I, dans la zone industrialo-portuaire havraise. Elle est spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie. La société rénove gracieusement l'étrave.

Rénové à l'identique

Le nez est arrivé à S.A.P.I mardi 18 septembre 2018 à 13h30. Il a fallu décaper et ressouder avant de pouvoir repeindre. La coque sera en noir, l'intérieur en ivoire et le pont et les rambardes en blanc, comme à l'origine.

Écoutez Cyril Pasquier, le directeur du site :

Il faut une semaine pour rénover le nez du France. - Gilles Anthoine

Un transporteur havrais pour les derniers kilomètres

L'étrave rénovée du France partira mardi 25 septembre 2018 à 9 heures de Saint-Vigor-d'Ymonville, transportée par le transporteur havrais Buffard, direction le Môme de la Manche en face du siège social du GPMH.

Le nez du France vu du pont. - Gilles Anthoine

Le MSC Meraviglia pour le dévoilement

Le nez sera dévoilé mercredi 26 septembre 2018 lors d'une cérémonie officielle en fin d'après-midi. Journée qui coïncide avec l'escale du MSC Meraviglia, le plus gros paquebot d'Europe en 2017.