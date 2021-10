Eva Joly EELV dénonce les arrêts de travaux et les coûts de l'EPR

Eva Joly, la candidate d’Europe Ecologie les Verts à la présidentielle a estimé, samedi après midi que les "incidents" sur le chantier de Flamanville "ne sont pas nouveaux", en réaction à l'interruption des travaux de bétonnage par EDF sur le site de l'EPR . On ne compte plus les interruptions de travaux sur le chantier dit-elle, expliquant ainsi une augmentation du montant des travaux estimés à 3.3 milliards d’euros en 2005 à 6 6 milliards d’euros aujourd’hui ! Elle enjoint aux partisans du nucléaire de tenir compte des "coûts

exponentiels que le nucléaire génère sur l'ensemble de sa production. Plus la lumière se fait sur les coûts réels du nucléaire, plus l'investissement massif dans la transition énergétique apparaît économiquement viable", insiste la "candidate de la sortie du nucléaire".