Le-Havre. Au Havre, pris la main dans le sac avec 900 € d'alcool et de jeux vidéo

C'est la sécurité du magasin qui a repéré le manège des deux suspects. Deux hommes de 18 et 19 ans ont tenté de profiter d'une opération promotionnelle du supermarché Super U de l'avenue Paul-Verlaine au Havre (Seine-Maritime). Un chapiteau était installé pour l'occasion. Et les deux hommes, l'un à l'extérieur et l'autre à l'extérieur, ont fait passer des bouteilles d'alcool et des jeux vidéo par-dessous la toile du chapiteau.

900€ de butin

La police les a interpellés et a retrouvé sur eux 900 € de jeux vidéo et de bouteilles d'alcool. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.