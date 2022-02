Degradations et possession de cannabis

Deux mineurs ont été interpellés hier soir, dans le quartier du chemin vert à Caen. Les faits se sont déroulés à 17h45. Les deux personnes ont dégradé une porte de cave, des poubelles et des appliques murales. Ils sont âgés de 15 et 13 ans et ont été placés en garde à vue.

Plus tard dans la nuit, vers trois heures du matin, la police a interpellé un jeune homme de 19 ans, toujours pour des dégradations, rue des Chanoines à Caen. Le malfaiteur étaient de surcroit en possession de 20 grammes de cannabis. Il a aussi été placé en garde à vue.



