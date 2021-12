Hors Normandie. Google: 20 ans et 7 fois milliardaire...

Le moteur de recherche

En 2018, Google culmine toujours à plus de 90 % de parts de marché dans le monde (source : StatCounter) et est pour beaucoup la solution incontournable dès lors qu'il s'agit de lancer une recherche sur Internet. La moitié de ces requêtes proviennent désormais d'un terminal mobile. Quant à son outil d'autocomplétion, qui suggère différents types de recherche selon les premiers caractères tapés, il permet de gagner énormément de temps, de l'ordre de 200 ans cumulés chaque jour !

Le service de messagerie

Lancé en 2004, Gmail compte aujourd'hui environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Google garantit à ses utilisateurs un antispam efficace à 99,9 %. Ainsi, seul 0,1 % du courrier global déposé dans les boîtes de réception serait du courrier indésirable. D'autre part, en 2017, les réponses dites "intelligentes", toutes faites et rapides à envoyer à ses correspondants, représentaient déjà près de 10 % de l'ensemble des retours d'e-mails.

Le service de cartographie

Google Maps couvre aujourd'hui le monde entier, soit plus de 220 pays. De plus, le service recense et localise environ 150 millions de lieux référencés et offre une information de navigation sur plus de 55 millions de kilomètres de routes réparties dans 199 pays. Enfin, Street View, qui permet de circuler virtuellement dans n'importe quel environnement, s'étend désormais sur 87 pays.

La plate-forme vidéo

YouTube est probablement le service de Google qui offre les statistiques les plus folles. Ainsi, chaque mois, ce sont 1,9 milliard de personnes qui y regardent au moins une vidéo. Chaque minute, ce ne sont pas moins de 400 nouvelles heures de contenus qui y sont chargées. À noter qu'en 2017, le clip de "Despacito" de Luis Fonsi (ft. Daddy Yankee) est devenu la vidéo la plus regardée de l'histoire de YouTube. Elle a dépassé depuis les 5 milliards de vues.

Le navigateur

Chrome serait utilisé par sur plus de deux milliards de terminaux connectés dans le monde, dont la moitié sur mobile. Dix ans après son lancement, Google Chrome est devenu un incontournable avec près de 60 % de parts de marché, toutes plateformes confondues (source : StatCounter).

Le système d'exploitation

Lui aussi apparu en 2008, Android est désormais le système d'exploitation le plus populaire au monde avec plus de deux milliards d'appareils actifs chaque mois. Au total, 24.000 appareils produits par 1.300 sociétés fonctionnent aujourd'hui sous Android.

Le magasin d'applications

Google Play est une boutique de téléchargement en ligne, riche de plus d'un million d'applications, directement associée à Android. Elle est utilisée par plus d'un milliard de personnes dans plus de 190 pays. En 2017, plus de 94 milliards d'applications ont ainsi été téléchargées.

