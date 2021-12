Caen. La création artistique au cœur d'un doctorat inédit à Caen

Les deux Écoles d'Art de Normandie, l'École supérieure d'Arts et Médias de Caen-Cherbourg et l'École supérieure d'Art et Design Le Havre-Rouen, en collaboration avec l'École nationale supérieure d'Architecture de Normandie, unissent leurs compétences pour proposer un doctorat inédit, dès l'automne 2018. L'annonce a été faite ce mardi 18 septembre 2018, à l'Esam, à Caen (Calvados).

Un doctorat de recherche et création prénommé Radian, pour Recherche, Art, Design, Innovation et Architecture en Normandie. Une formation inédite. "Un troisième cycle pour les écoles supérieures d'Art n'existait pas en Normandie", explique Arnaud Stinès, directeur de l'Esam de Caen.

Les directeurs des Écoles d'Art et d'Architecture de Normandie réunis à l'Esam, pour présenter un nouveau doctorat, fruit de leur collaboration. - Simon Abraham

L'idée a été lancée début 2018. L'appel à projet a été lancé au début de l'été. Une quinzaine de dossiers a déjà été déposée, pour seulement trois places de doctorants, qui débuteront en octobre 2018.

Mettre en avant la création artistique

Ce doctorat s'adresse à tous les champs disciplinaires de l'Art : plasticiens, designers, architectes, auteurs littéraires. "Il s'agit de travailler pendant trois ans à la production d'une œuvre et d'un travail théorique et critique qui peut l'accompagner", raconte Arnaud Stinès

Arnaud Stinès : "alier recherche et création" Impossible de lire le son.

Un doctorat par la pratique avant-tout. "Un système éloigné de l'orthodoxie d'une thèse universitaire", exprime Marc Pottier, président de l'Esam Caen-Cherbourg. "La création est l'alpha et l'omega de ce doctorat, ajoute Jérôme Laurent, directeur de l'École doctorale Histoire, Mémoire, patrimoine, Langage à l'Université de Caen. Le travail théorique se construit autour. L'expression de la pensée passe aussi par la pratique artistique, pas seulement par la communication verbale." Caen est la deuxième ville française, après Paris, à mettre en place ce type de doctorat.