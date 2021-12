Caen. Caen s'impose au Havre pour son premier match en Coupe (68-77)

Le Caen Basket Calvados s'est imposé sur le parquet du Havre (Seine-Maritime) en Coupe de France sur le score de 68-77 ce mercredi 19 septembre 2018 pour ce premier match officiel de la saison. Contre la nouvelle équipe d'Hervé Coudray, fraîchement reléguée de Pro B, la troupe d'Antoine Michon a pris le dessus en première mi-temps avant de gérer en seconde.

Norelia, retour gagnant

Presque un an après sa rupture des ligaments croisés contre Évreux en pleine Leader's Cup, Marc-Eddy Norelia jouait son premier match officiel. Un retour plus que réussi puisque ponctué de 13 points et 8 rebonds en 27 minutes. Jerrold Brooks, recrue star du CBC à l'intersaison s'est également distingué avec 20 points, tous inscrits en première mi-temps, et 6 rebonds.

La feuille de match

Le Havre - Caen : 68-77 (24-26, 12-20, 16-15, 16-16)

Le Havre : Départ : Watt 12, Jomby 6, Dardaine 11, Pope 8, Uriz 15. Banc : Mekdad 4, Hippolyte 4, Saumont 2, Kherzane, André 6

Caen : Départ : Waldow 7, Brooks 20, Clerc 9, Pope 8, Norelia 13. Banc : Duwiquet 11, Esso Essis 2, Salmon 7, Laurent