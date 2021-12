Alençon. Alençon : trois véhicules brûlés en centre-ville

À Alençon (Orne), les pompiers ont été amenés à éteindre dans la nuit de mercredi 19 à jeudi 20 septembre 2018 trois feux de véhicules, en l'espace d'une demi-heure, entre 23h45 et 00h10, en plein centre-ville. D'abord une moto, Grande rue, puis une voiture rue De Lattre de Tassigny et une seconde rue Saint-Blaise. Il n'y avait personne sur les lieux à l'arrivée des secours. Au total, 17 pompiers ont été mobilisés et ont pu éviter toute propagation à des bâtiments voisins. Une enquête est ouverte.