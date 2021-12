Neuville-au-Plain. Deux blessés dans un face-à-face sur la nationale 13

Les pompiers de la Manche ont été alertés vers 22h30, mardi 18 septembre 2018, après un accident de la route survenu à hauteur de Neuville-au-Plain, non loin de Sainte-Mère-Eglise (Manche), sur la route nationale 13.

Une voiture à contresens

Deux voitures sont impliquées. Elles se sont percutées face à face, sur cette route limitée à 110 km/h. À l'intérieur, une femme âgée de 70 ans, gravement blessée et médicalisée avant son transport à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Autre victime : un homme âgé de 22 ans, plus légèrement touché, et également admis à Pasteur.

Selon les premiers éléments, l'un des véhicules roulait à contresens au moment du choc.