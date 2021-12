Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du Samedi 22 Septembre

Bélier

" La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri ". Aujourd'hui vous aurez votre compte de divertissements, de joies partagées. Vous saurez vous entourer d'une fine équipe remarquable.

Taureau

Vous aurez à supporter quelques spectacles assez peu flatteurs. On vous ment. Pour avoir la paix vous feignez de ne pas comprendre.

Gémeaux

Vous rirez sous cape en écoutant toutes les mésaventures de vos ennemis. Certains sont suréquipés en casseroles en tout genre. Attendons la suite qui ne devrait pas tarder.

Cancer

Vous êtes révolté en constatant que beaucoup de chantiers commencés en début d'année sont encore loin d'être achevés. Votre travail est harassant à courir au plus pressé.

Lion

Vous serez sollicité de part et d'autre pour rendre service. Vous savez tellement vous dévouer que vous irez au-delà des sollicitations. Pourvu qu'il y ait une réciprocité d'ici un avenir proche.

Vierge

Vous serez sollicité tout ce week-end. On se languit de vous. Comme vous n'avez pas le don d'ubiquité il va falloir faire un choix.

Balance

Vous serez obligé de sévir. Vos enfants alourdissent considérablement leur vie avec les smartphones, applications diverses au désavantage de leurs études.

Scorpion

Vous craignez toutes régressions. Que nous vaut ce manque de confiance en soi ? au moins vous ne pouvez qu'avoir de bonnes surprises. Misez sur la carte de la désinvolture aujourd'hui.

Sagittaire

Vous êtes toujours d'actualité, même quand tout sommeille. Mille idées créatrices vous occupent. Une échéance fin octobre à ne pas manquer qui pourrait voir éclore une superbe réalisation.

Capricorne

Vous êtes charismatique et en plus vous savez être une oreille attentive à la bonne copine plus ou moins systématiquement déprimée, aux copains qui divorcent et la liste n'est pas exhaustive.

Verseau

Au moins on ne peut pas vous reprocher de lâcher quoi que ce soit. Lorsque vous avez une idée en tête rien ne vous arrête.

Poissons

Vous n'avez pas l'ivresse du pouvoir mais celle de l'influence. Vous rayonnez avec un mot par ce par-là émis de telle manière que votre discours entre dans les consciences.