Rouen. Rouen : hôtel et bureaux sur le site de l'École normale d'institutrices

Quatre ans après sa vente par le Département de Seine-Maritime au groupe Matmut, le projet visant à reconvertir le site de l'École normale d'institutrices a été précisé. Il accueillera notamment un hôtel quatre étoiles de 78 chambres dans le bâtiment existant et confié à l'enseigne Hyatt place.

"Nous avons conçu ce projet en conjuguant respect et ambition", affirme Christophe Bidaud, président de CBA architectes qui est chargé de mettre en œuvre cette reconversion du site.

À l'intérieur de la verrière. - Christophe Bidaud architectes

Une vue panoramique sur Rouen

Cet hôtel et son restaurant profiteront ainsi de la vue panoramique sur Rouen puisque l'ancienne école, construite en 1886, est installée en haut de la route de Neufchâtel. Un site et un belvédère que Christophe Bidaud qualifie d'"époustouflants". Le reste du projet prévoit la création d'un ensemble de bureaux d'une surface de 6000 m² avec la création d'un bâtiment en verre qui "s'inscrira dans la pente naturelle du site afin d'éviter un vis-à-vis important avec les voisins et l'hôtel".

Vue des bureaux. - Christophe Bidaud architectes

Ces bureaux sont conçus de manière à profiter au maximum de la lumière naturelle pour être le plus économique du point de vue énergétique. Enfin, un parc urbain verra aussi le jour et sera accessible aux résidents de l'hôtel et aux personnels des bureaux. Le début des travaux est programmé en décembre 2019 pour une fin prévue dans le courant de l'année 2021.