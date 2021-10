Les Victoires de la musique c'est ce samedi

Ceux qui ne pourront être devant leur téléviseur pourront suivre la cérémonie en temps réel sur le site de la chaîne publique, en streaming. Les internautes pourront également découvrir les gagnants en temps réel sur le Twitter de France 2, ainsi que les moments forts de l'évènement, qui seront repris sur la page Facebook.

Liste complète des nommés aux Victoires de la Musique 2012 :

Artiste interprète masculin

Benjamin Biolay

Julien Clerc

Thomas Dutronc

Hubert-Félix Thiéfaine

Artiste interprète féminine

Camille

Nolwenn Leroy

Catherine Ringer

Zaz

Groupe ou artiste révélation du public

Brigitte

L

Inna Modja

Orelsan

Groupe ou artiste révélation scène E

Alexis HK

Brigitte

Imany

Skip the Use

Album de chansons

Ilo veyou de Camille

Blonde de Coeur de pirate

Ring n'roll de Catherine Ringer

Suppléments de mensonge de Hubert-Félix THiéfaine

Album rock

Trafalgar d'Archimède

So much trouble d'Izia

101 de Keren Ann

The Geeks and the Jerkin' Socks de Shaka Ponk

Album de musiques urbaines

Autopsie vol.4 de Booba

Egomaniac de JoeyStarr

La Fouine vs Laouni de La Fouine

Le Chant des sirènes d'Orelsan

Album de musiques du monde

Cantina paradise de Jehro

Touté kalé de Magic System

Les Rives de Titi Robin

Tassili de Tinariwen

Album de musiques électroniques ou dance

Parker Street de General Elektriks

Nothing but the Beat de David Guetta

Audio, Video, Disco de Justice

Living on the Edge of Time de Yuksek

Chanson originale

Puisses-tu de Jean-Louis Aubert

L'Etourderie de Camille

Elle me dit de Mika

Jeanne de Laurent Voulzy

Spectacle musical/Tournée/Concert

"Roc'éclair tour", Jean-Louis Aubert au Zénith, à Bercy et en tournée

"Ring n'roll tour", Catherine Ringer à l'Olympia, à la Cigale et en tournée

Stromae au Bataclan, à la Gaîté Lyrique, à l'Olympia et en tournée

"Homo plebis, ultimae tour", Hubert-Félix THiéfaine à Bercy et en tournée

Vidéo-clip

Kiss Me Forever de Julien Doré

French Cancan d'Inna Modja

Raelsan d'Orelsan

La Seine de Vanessa Paradis et M

DVD musical

"Putain de stade", Indochine

"Les Saisons du passage ", M

"On trace la route - le live ", Christophe Maé

"Raphaël filmé par Jacques Audiard live ", Raphaël

Site officiel : www.lesvictoires.com