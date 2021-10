Frais bancaires en Basse-Normandie : 9% plus chers qu'à Paris !

L'étude a été réalisée en comparant les frais bancaires d'un même client d'une région à l'autre. Et ces frais sont en moyenne 9 % plus élevés en Basse Normandie qu’en Ile de France. L’étude démontre pourtant que le coût de ces frais a chuté de 6 % en moyenne dans la région entre 2010 et 2012…



L'évolution des tarifs standards bancaires a sur le plan national très peu évolué. Néanmoins, une légère baisse en moyenne de 0.19% chez les banques traditionnelles, se laisse observé. Pour réaliser son étude, choisirmabanque.com a décidé de prendre le même profil de consommateur pour chaque région analysée : 1 carte bancaire internationale à débit immédiat ; 5 retraits hors DAB de sa banque ; Une commission d'intervention pour dépassement de découvert ; 1 abonnement annuel à la gestion de compte par Internet ; 1 virement occasionnel passé par guichet ; 1 mise en place de prélèvement ; 1 assurance des moyens de paiement.



D'une région à l'autre, le coût global moyen de ce profil de consommateur de services standards bancaires peut connaître un écart d'un peu plus de 16 euros selon les régions.