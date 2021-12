Rouen. Football : le FC Rouen rentre bien dans sa Coupe de France

Après un peu plus d'un mois de championnat, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) ont débuté une autre compétition, samedi 15 septembre 2018, avec la Coupe de France. Ce troisième tour a été remporté sur la pelouse de l'US Mesnil-Esnard Franqueville sur le score de 5-1.

Avalanche de buts en deuxième partie

Après une première mi-temps dominée par les Rouennais mais sans but, tout s'est accéléré au début du deuxième acte avec une ouverture du score à la 47è minute par l'intermédiaire de Sertoglu. Les choses se poursuivent dans la foulée avec deux buts en trois minutes inscrits par Anne et Stockley (3-0). Alors que le match semble plié, les locaux réduisent la marque sur un but de Bolin à la 61è minute de jeu.

Malgré cette réduction du score, les Rouges et Blancs inscrivent deux nouveaux buts avec Samba Diop et se qualifient pour le quatrième tour de la Coupe de France.

En attendant cette échéance, les Diables Rouges reviennent sur le terrain dès samedi 22 septembre 2018 à Bayeux (Calvados) pour le compte de la cinquième journée de National 3.