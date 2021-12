Mondeville. Zone Libre : mort d'un footballeur, après l'émotion, les questions

Le drame s'est produit vendredi 14 septembre 2018. Un jeune homme de 26 ans, Mamadou Camara, joueur et éducateur du club de Mondeville (Calvados), s'est écroulé subitement pour ne plus jamais se relever. Au-delà de l'émotion qu'il suscite, ce drame soulève forcément des interrogations médicales. Zone Libre est revenue sur ces questions, le lundi 17 septembre 2018 avec Sylvain Letouzé (Tendance Ouest), Laurent Glaize, le manager général de l'USO Mondeville et Frédéric Paing, médecin.

