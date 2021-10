Tendance confidences avec le Cardinal Philippe Barbarin

crédits photos : Ferruccio Nuzzo - SEDICOM Lyon

Ministères exercés

1978-1985 : Vicaire et aumônier de lycée à Vincennes

1985-1991 : Aumônier de lycée et vicaire paroissial à Saint-Maur

1991-1994 : Curé à Boissy-Saint Léger et aumônier de lycée

1990-1994 : Délégué diocésain à l’œcuménisme

1994-1998 : Prêtre Fidei Donum et professeur de théologie au Grand Séminaire de Fianarantsoa, à Madagascar

1998 : Curé de Bry-sur-Marne

1998-2002 : Evêque de Moulins. Il lance un synode diocésain au cours du Jubilé de l’an 2000.

2002 : Transféré au siège de Lyon le 16 juillet 2002 et installé le 14 septembre 2002.

Nommé le 28 septembre 2003, il est créé cardinal le 21 octobre 2003 par le Pape Jean-Paul II et reçoit l’église de la Trinité des Monts.