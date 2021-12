Carneville. Amy Winehouse dans la boîte à musique du 14 septembre

La chanteuse britannique Amy Winehouse, morte de ses excès en 2011 à l'âge de 27 ans aurait eu 35 ans aujourd'hui. Son Album Back to black sortie en 2006 est sans aucun doute l'un des plus grands de la première décennie du 21e siècle. Vendu à plus de 10 millions d'exemplaires on y retrouve notamment les titres Back to black et Rehab. En début d'année, 7 ans après la mort de la chanteuse un titre inédit a été dévoilé. Une démo enregistrée en 2001, avant son succès.

La boîte à musique du 14 septembre Impossible de lire le son.