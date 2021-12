Caen. Calvados : l'aéroport de Deauville-Normandie a fait le plein cet été

L'aéroport de Deauville-Normandie (Calvados) dresse ce vendredi 14 septembre 2018 son bilan de l'été. Un bilan encourageant avec plus de 1000 passagers supplémentaires par rapport à 2017 sur les vols chartairs. Palma de Majorque et Lanzarote, en Espagne, sont les destinations qui ont fait le plus le plein parmi les 34 liaisons proposées depuis Deauville.