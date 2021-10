Danse : une étoile caennaise de huit ans brille déjà

À 3 ans à peine, elle découvre le tennis, mais danse sur le cours. C’est donc naturellement qu’elle quitte alors la raquette pour les chaussons. Très rapidement, elle expose tout son potentiel et intègre en 2010 l’école de Dominique Girault. En Belgique au début du mois, elle participe à son premier concours et gagne déjà son premier prix.

“C’était comme un gala, mais là on nous donnait des notes et j’ai dansé toute seule. Je n’ai pas eu peur je voulais juste danser et prendre du plaisir”, confiait Valentine après l’épreuve. Dans le jury du concours, deux anciennes étoiles ont salué sa performance. L’objectif est désormais pour Valentine de se préparer pour le gala de l’école, le 10 juin prochain au théâtre de Caen.

Heidi Cahlik