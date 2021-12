Point d'orgue. À Rouen, la dernière édition du festival Poésie dans(e) la rue

Festival de poésie, Poésie dans(e) la rue, crée il y a huit ans, est aujourd'hui un festival de poésie de référence à Rouen (Seine-Maritime). C'est en effet un évènement convivial et original qui mélange les genres et ouvre les horizons de la poésie.

Finir en beauté

Cette année, le festival investit le jardin des plantes le week-end du samedi 29 et du dimanche 30 septembre 2018 avec une programmation dense, mais se prolongera également à Muséoseine à Caudebec-en-Caux ainsi qu'à la bibliothèque Simone de Beauvoir et à la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen en octobre 2018.

"C'est la dernière édition de ce festival", annonce son créateur Jacques Perrot président de l'association Détournements, et fondateur de l'évènement. Poésie dans(e) la rue promeut la pluridisciplinarité et la mixité des formes d'expressions poétiques. "Faute de moyens humains, logistiques et financiers. Nous ne sommes que dix dans l'équipe à organiser ce festival, nous manquons de soutien financier et il est de plus en plus difficile de trouver un lieu qui veuille bien nous accueillir", regrette Jacques Perrot.

Poursuivre sous d'autres formes

Le festival investit en effet depuis plusieurs années l'aître Saint-Maclou, "mais à cause des travaux il a fallu nous délocaliser". L'occasion cependant d'apprécier le cadre enchanteur du jardin des plantes qui les accueille pour la troisième fois cette année. "Pour finir en beauté, nous avons voulu marquer le coup et densifier la programmation, annonce Jacques Perrot. Nous accueillons encore plus de propositions artistiques originales comme des déambulations au verger qui nous ont été inspirées par les lieux ou des poètes d'envergure comme notre invité d'honneur Dominique Sampiero."

Pour autant, l'association Détournements ne cesse pas son activité et prévoit de poursuivre, sous des formes plus simples, sa promotion de la poésie d'aujourd'hui tout au long de l'année : "Avec des ateliers d'écriture, des lectures et des interventions traduites en langue des signes".

Poésie pour tous

Le festival est entièrement gratuit, c'est un des postulats de base des créateurs. Destiné au grand public, le festival accueille chaque année des poètes reconnus comme Camille Loivier, Brigitte Baumié, Yann Dupont ou Ben Herbert Larue pour cette 8e édition ainsi que des maisons d'éditions de qualité : "Depuis 2011, 46 poètes ont été conviés, 15 éditeurs et 25 compagnies artistiques amateurs ou professionnelles" souligne Jacques Perrot.

Mais l'organisateur se réjouit également de la venue de son invité d'honneur Dominique Sampiero : "Il a été scénariste pour les films de Tavernier, c'est un poète mais également un romancier, et un auteur de court-métrage. Il a déjà publié une cinquantaine de livres et récolté de nombreux prix comme le Robert Ganzo qui récompense l'ensemble de son œuvre".

L'éclectisme de son travail reflète bien l'esprit du festival qui promeut le mélange des genres : "La poésie est un art vivant, et si nous mettons en avant les poètes et la poésie nous voulons aussi offrir aux festivaliers l'opportunité de découvrir des propositions dans le même esprit telles que des performances dansées, ou déambulatoires, des lectures musicales ou encore un flahmob".

Pratique. Samedi 29 et dimanche 30 septembre à partir de 14h au Jardin des plantes de Rouen. Gratuit. poesie-danse-la-rue.fr