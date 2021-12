Fontaine-la-Mallet. De la descente VTT ce week-end près du Havre

Pour la deuxième année consécutive, le club de VTT Tonton's Rider organise sa descente VTT La Salamandre à Fontaine-la-Mallet (près du Havre en Seine-Maritime) le samedi 15 et le dimanche 16 septembre 2018. La piste (dans le bois des Marettes) comprend de nombreux obstacles, naturels ou construits par les bénévoles du club. L'épreuve est ouverte à tous dès 14 ans et quel que soit le niveau. De nombreuses échappatoires jalonnent le circuit pour les moins téméraires.

Championnat de Normandie

Pour les plus professionnels, l'épreuve compte pour le championnat de Normandie VTT de DH. La deuxième étape se déroulera à Cherbourg les 22 et 23 septembre 2018. Pour participer à l'épreuve seinomarine, il faudra vous équiper obligatoirement d'un casque intégral, de genouillères, de coudières, de gants longs et d'une protection dorsale.

Descente VTT La Salamandre (bois des Marettes à Fontaine-la-Mallet) – inscription possible sur place samedi 15 septembre 2018 à partir de 13h30 et dimanche 16 septembre 2018 avant 9 heures. Renseignements : 07 82 98 43 49.