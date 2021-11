Tourville-la-Rivière. Cinq hommes interpellés pour des rodéos à Tourville-la-Rivière

Cinq hommes ont été interpellés par la police mardi 11 septembre 2018 pour avoir participé à des rodéos, ces courses sauvages à moto ou en voiture, à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime).

Cela faisait plusieurs mois que des rodéos étaient organisés les vendredis soir sur le parking du centre commercial et dans les rues de la ville à proximité, entre 20h30 et minuit. "Les protagonistes y pratiquent diverses courses, manœuvres dangereuses, spectaculaires et très sonores, indique la police dans un communiqué. Le tout devant une assistance importante, parfois 300 ou 400 personnes : spectateurs de tous âges, hommes, femmes, parfois enfants. La proximité immédiate de ce public rend les manœuvres motorisées encore plus dangereuses."

Une pétition pour faire cesser les rodéos

Des habitants de la commune se sont, de plus, plaints des nuisances sonores. Le maire, Noël Levillain a d'ailleurs lancé fin août 2018 une pétition pour faire cesser ces courses.

Une enquête préliminaire a alors été ouverte au commissariat de police d''Elbeuf pour identifier les voitures et les conducteurs.

Des policiers en civil sur place

Une surveillance est mise en place par les enquêteurs de la Sûreté urbaine du commissariat d'Elbeuf et par la BAC de Rouen, vendredi 7 septembre 2018. Des policiers en civil prennent alors des photos et des vidéos des véhicules. Cinq véhicules sont plus particulièrement remarqués car "ils multiplient les courses et les comportements dangereux", souligne la police.

Les cinq conducteurs sont alors identifiés et interpellés mardi 11 septembre, vers 7 heures du matin. En garde à vue, ils reconnaissent leur participation aux rodéos. "Certains expliquent être des habitués du rendez-vous du vendredi soir, d'autres disent n'y venir que depuis peu."

Convoqués devant la justice

Les hommes arrêtés ont entre 23 et 34 ans et sont originaires de l'agglomération rouennaise ou des alentours et trois habitent dans l'Eure.

Ils ont été déférés jeudi 13 septembre devant le parquet et seront convoqués devant la justice en novembre prochain. Les cinq véhicules ont été saisis dans l'attente du jugement.