Aurigny veut faire plus de business avec la Manche

Le président d'Aurigny et plusieurs représentants de l'île anglo-normande ont été reçus mercredi 29 février à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cherbourg.

L'occasion de faire le point sur un certain nombre d'actions à mener pour développer les relations entre les deux régions.

Les projets d'échanges ne manquent pas. Mais cela passe déjà par une augmentation du nombre de liaisons maritimes.

Un bon moyen de développer notamment le tourisme et le fret et donc de faire du business. Et cela pourrait se mettre en place rapidement

AUDIO 1 / Les liaisons maritimes devraient rapidement se multiplier. Le point avec Ilona Soane-Sands, porte-parole de la délégation.

AUDIO 2 / Il y a déjà des pistes d'échanges commerciaux entre Aurigny et la Manche. Les détails avec Ilona Soane-Sands, porte-parole de la délégation.