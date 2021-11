Le-Havre. Retour de Moukoudi, "vrai top départ" : le renouveau du HAC face à Nancy

Le mercato est terminé, la trêve internationale est passée alors pour le coach du HAC, Oswald Tanchot, le match de vendredi 14 septembre 2018 face à Nancy (Meurthe-et-Moselle) marque le début d'un nouveau championnat : "On a une vision plus conforme à la réalité des forces en présence dans tous les clubs et aujourd'hui, les joueurs sont obligés de se concentrer sur les quatre prochains mois de la compétition donc c'est un vrai top départ."

Un top départ qui va se faire face à une équipe de Nancy en difficulté, dernière du classement avec 0 point. "Étonnant" pour le coach qui estime que "ça ne reflète pas la valeur de l'équipe". Il s'en méfie donc et a préparé le match "en ne regardant pas le classement" mais en se concentrant sur ses joueurs.

Une histoire de confiance

Si la confiance des Nancéiens n'est pas au top, celle des Havrais a pu remonter lors des deux derniers matches avec des points inscrits et surtout des buts marqués. "Ça nous a fait du bien mais il faut continuer de travailler", souligne Oswald Tanchot.

Le retour d'Harold Moukoudi

Un joueur fait aussi son grand retour : Harold Moukoudi. Beaucoup d'interrogations et d'informations circulaient autour du jeune homme qui a été approché par de nombreux clubs, notamment à l'étranger.

Harold Moukoudi a même visité les infrastructures "énormes" d'Aston Villa, a "réfléchi toute la nuit" mais a décidé de rester au HAC. "On a certaines valeurs dans ma famille, l'argent n'est pas mon intérêt premier, explique-t-il. Je veux construire une grande carrière donc je pense que partir après seulement un an en professionnel c'était trop tôt."

Les sollicitations ont été "flatteuses" mais la période a été "déstabilisante" pour le jeune homme de 20 ans qui a alors pu s'appuyer sur sa famille. C'est d'ailleurs elle qui gérera les prochaines demandes, qui risquent encore d'être nombreuses, au mois de janvier 2019.

HAC-Nancy, vendredi 14 septembre 2018 à 20 heures.