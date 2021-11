Rouen. LNPN : Hervé Morin "des horizons qui rendent le projet très improbable"

Les précisions sur le calendrier étaient attendues lors de ce rendez-vous entre Hervé Morin, président de la Région Normandie, et Elisabeth Borne, ministre des Transports.

Car si la future LNPN, la Ligne Nouvelle Paris-Normandie, liaison ferroviaire annoncée depuis des années, a bien été confirmée, mardi 11 septembre 2018, rien n'était précisé sur le phasage des travaux. Et Hervé Morin n'a pas caché sa relative déception à l'issue du rendez-vous. "On peut se dire, au moins, que le projet n'est pas abandonné", explique-t-il. L'engagement du gouvernement est selon lui intéressant pour deux phases du chantier : celui des travaux de la gare Saint-Lazare et sur la partie qui concerne le bouchon Mantois à l'horizon 2030-2035. "Pour le reste, on est sur des phasages tellement lointains qu'ils seront terriblement conditionnés aux majorités successives. [...] 2040 - 2050 sont des horizons qui rendent le projet très improbable", explique-t-il.

Le contournement Est de Rouen dès 2019

Hervé Morin relève tout de même un motif de satisfaction. Celui du calendrier du contournement Est de Rouen. "J'avais plaidé pour que l'on ait une instruction sur la première phase, c'est-à-dire 2019-2023 alors que le rapport Duron plaidait pour la phase suivante. Notre volontarisme a payé. Cette question sera, je l'espère, enfin dernière nous". Récemment, le président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric Sanchez, plaidait justement pour un lancement des appels d'offres au plus vite.

Quant aux moyens alloués par l'État pour les transports, 13,4 milliards d'euros sur le quinquennat, Hervé Morin veut rester prudent. "La question, ce n'est pas de dire qu'on va mettre les sommes. La question, c'est de les mettre ! [...] Tout cela va être inscrit dans une loi mais ce ne serait pas la première fois qu'une loi n'est pas respectée sur des programmes d'investissement."

La loi d'orientation et des mobilités sera présentée en octobre en conseil des ministres avant d'être examinée par le Parlement.