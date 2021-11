Saint-Lô. Découvrez les Journées du Patrimoine de Saint-Lô

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre, les journées du patrimoine permettent à la culture et l'architecture d'une ville d'être mise en avant à travers divers expositions, visites et animations. La ville de Saint-Lô ne fait pas exception et cette année, elle compte bien satisfaire les curieux comme nous l'explique Valentin Goethals, 9ème adjoint du maire de la ville en charge de la stratégie et du marketing territorial.

Valentin Goethals au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Retrouvez toutes les informations sur les journées du patrimoine de Saint-Lô en vous rendant sur le site de l'événement