Attaque. Des pompiers agressés en pleine intervention

Les sapeurs-pompiers du Calvados ont été appelés dans le quartier de la Grâce-de-Dieu, rue Paul-Langevin vers 17 heures dimanche 9 septembre. Ils ont pris en charge un jeune homme de 25 ans victime de malaises. Transportée à la polyclinique du parc, la victime s'énerve, refuse d'entrer dans l'hôpital. Les trois pompiers composant l'équipage font alors l'objet de menaces.

Deux agressions

en deux jours

Deux d'entre eux ont été victimes de coups. Une violence qui a occasionné respectivement un et deux jours d'arrêt de travail. L'agression a fait l'objet d'un signalement aux autorités nationales et une plainte a été déposée par les pompiers du Calvados. Le lendemain, le lundi 10 septembre, en fin d'après-midi, sur la commune de Le-Bû-sur-Rouvres, l'équipage d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes du centre de secours de Saint-Pierre-sur-Dives a été menacé avec une arme blanche par une victime blessée. Un agent composant l'équipage s'est blessé à la cuisse lors de son repli. Il a été transporté à l'hôpital de Falaise. Une plainte a été déposée par les sapeurs-pompiers. Les faits font également actuellement l'objet d'un signalement aux autorités nationales.

