Cherbourg. À Cherbourg, la déconstruction des anciens sous-marins est lancée

La longue silhouette noire de 120 mètres de long s'est installée lentement dans la forme 5 de la base navale de Cherbourg (Manche), mardi 11 septembre 2018, entre 8 heures et 9 heures. Le Tonnant, l'un des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) français de première génération, a pris place dans le bassin où il sera démonté, pièce par pièce.

Entrée du Tonnant, l'un des sous-marins lanceurs d'engins de 1ère génération, dans la forme de déconstruction de #Cherbourg pour 18 mois de travaux pilotés par Naval Group avec @Veolia et #NEOM pic.twitter.com/iG0kohscVY — Naval Group (@navalgroup) 11 septembre 2018

Cinq sous-marins à déconstruire

C'est Naval Group, appuyé par ses prestataires Néom et Véolia, qui est chargé de ce chantier, qui va mobiliser une soixantaine de personnes pendant neuf ans. Il comprend la dépollution et la déconstruction de cinq anciens SNLE, Le Tonnant, Le Terrible, Le Foudroyant, l'Indomptable et L'Inflexible, dont les chaufferies nucléaires ont déjà été démantelées. Le Redoutable, tête de série, termine quant à lui sa vie à La Cité de la Mer.

Une page se tourne pour les #SNLE de 1ère génération avec le lancement de la déconstruction.

Cela va générer de l'activité et de l'emploi ici à @CherbourgEnCot. pic.twitter.com/z51n6Angdg — Arrivé Benoît (@ArriveBenoit) 11 septembre 2018

Naval Group, qui se projette depuis 2002 sur cette nouvelle activité pour le site de Cherbourg, a décroché le contrat auprès de la Direction Générale de l'Armement en 2016. Si son montant n'a pas été rendu public, l'AFP évoque un contrat de 120 millions d'euros. Un peu plus de deux ans ont ensuite été nécessaires pour adapter le bassin au chantier, notamment en matière environnementale.

Découpé par strates

"Une fois dans la forme, Le Tonnant sera posé au fond du bassin, puis on démarrera le nettoyage de la coque et le montage des échafaudages, détaille Olivier Lézin, directeur du programme de déconstruction, en parallèle, on commencera déjà à retirer les premiers matériels à l'intérieur". Le sous-marin sera ensuite déconstruit strate par strate, en débutant par le haut, "comme un toit ouvrant de voiture".

Pour chacune des coques, le chantier durera 18 mois, auxquels s'ajoutent deux mois pour mettre au propre le bassin avant le sous-marin suivant. 87% de la masse totale du sous-marin seront recyclés.