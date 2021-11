Rouen. À Rouen, les deux frères volent et revendent sur Internet

Un seul des deux frères voleurs est présent à la barre du tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 7 septembre 2018. Le plus jeune, 20 ans, s'est chargé de cambrioler une maison à Rouen le samedi 17 février 2018. Dans le garage de la maison, il s'empare d'un vélo, d'outils de bricolage et d'ustensiles de cuisine, dont un réfrigérateur, encore emballé au nom de la victime. Tout ce matériel est alors mis en vente sur un site Internet bien connu.

C'est l'aîné des deux frères, âgé de 27 ans, qui se charge de l'opération. La maison était en construction et le matériel volé emballé dans des cartons. Par le plus pur des hasards, la victime consulte le même site et reconnaît son frigo. Il prend contact avec le vendeur, se rend au rendez-vous et, vérification faite, va déposer plainte à la police pour dénoncer l'arnaque.

Naïf et gourmand

Sûr de son coup, le prévenu propose à la victime toutes les pièces volées dans sa maison. Il affirme les avoir achetées sur Internet. Les enquêteurs n'ont qu'à se rendre à l'adresse du vendeur pour l'interpeller. Il reconnaît le vol par effraction en expliquant à la barre qu'il "assume tous les faits". Son frère, absent à la barre, nie en revanche être impliqué dans le vol lors de son audition. Pour le procureur de la République, "les faits ne sont pas contestables". À l'issue de ses délibérations, le tribunal déclare les deux frères coupables des faits reprochés et les condamne conjointement à une peine de cinq mois d'emprisonnement entièrement assortis du sursis.