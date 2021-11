Saint-Martin-de-Cenilly. Mamma Mia dans la boîte à musique

Ce lundi 10 septembre, on fête le dixième anniversaire de la sortie en France du Film Mamma Mia. Une comédie musicale de presque deux heures qui à la fin de l'été 2008 a rassemblé plus de 1 500 000 spectateurs à travers l'Hexagone. On y retrouvait Meryl Streep campant la très libre Donna Sheridan et reprenant tout au long du film les tubes du mythique groupe ABBA. Parmi ces chansons, celle qui a donné son titre au film. Un single sorti en septembre 1975. Mamma Mia !

