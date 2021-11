Ligues des nations: les Bleus finalistes du Mondial, plus Areola, titulaires face à l'Allemagne

En défense, Benjamin Pavard, Raphaël Varane - capitaine pour sa 50e sélection en l'absence de Lloris -, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez ont été alignés par le sélectionneur Didier Deschamps. Le milieu est composé de N'Golo Kanté et Paul Pogba au coeur du jeu, de Kylian Mbappé à droite et de Blaise Matuidi à gauche tandis qu'Antoine Griezmann et Olivier Giroud débuteront en attaque.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Dans la zone euro, un timide parfum de réforme

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril