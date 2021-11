Caen. 330 offres d'emploi proposées aux étudiants caennais ce jeudi

Quatrième édition de la Journée des jobs étudiants ce jeudi 6 septembre 2018 à Caen (Calvados). La maison de l'étudiant de l'université accueille 25 entreprises et organismes, qui proposent plus de 330 offres d'emploi. Plus de 1000 étudiants à la recherche d'un job compatible avec leurs études sont attendus entre 12 heures et 17 heures.