Cherbourg. Solitaire du Figaro : une étape à oublier pour les skippers de Normandie

"J'ai hâte de l'oublier celle-là" a réagi Alexis Loison, après avoir posé le pied en Espagne, mercredi 5 septembre 2018. Le skipper de Cherbourg (Manche) ne terminer que 18e de la seconde étape de la Solitaire du Figaro, remportée par Sébastien Simon. "Je suis hyper déçu car j'étais bien remonté dans le match" poursuit le Normand, pour qui tout s'est joué au niveau du Fromveur, le passage entre l'archipel de Molène et Ouessant (Finistère).

Dalin, meilleur normand, 6e

Comme lors de la première étape, le meilleur skipper de Normandie reste Charlie Dalin, qui termine sixième, à 37 minutes du vainqueur du jour. Le skipper du Havre (Seine-Maritime) a franchi la ligne à 4h42, soit un peu plus d'une heure avant Alexis Loison (5h50).

Eric Delamare d'Ouistreham (Calvados) et Calliste Antoine de Jullouville (Manche), contraints d'abandonner lors de la première étape en raison de pépins techniques, ont bouclé la seconde. Ils terminent respectivement aux 26e et 27e rangs. "Le moral est bon, car de toute façon le classement général, c'est foutu pour moi. Après, il me reste deux étapes, j'espère en faire une belle" confie le Calvadosien. Sophie Faguet, de Granville, a pris la 29e place.