La Colombe. Manche : un blessé grave après une collision voiture contre poids lourd

Une collision entre une voiture et un poids-lourd s'est produite, ce mardi 4 septembre 2018, vers 16h30, sur la commune de la Colombe entre Percy et Villedieu-les-Poêles (Manche) sur la voie de la Liberté. Les secours font état d'un blessé grave. D'importants moyens de secours ont été déployés : quatre engins des sapeurs-pompiers, une équipe du SMUR et l'hélicoptère de la sécurité civile "Dragon 50".