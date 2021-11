Caen. Bonne table près de Caen : un déjeuner au Tablier

Grandes tables en bois, lustres pendants, photos noir et banc au mur et ambiance industrielle… Le décor du Tablier, à Saint-Contest, à tout de celui d'un bistrot branché parisien, le grand parking à l'extérieur en plus.

Le bistrot à toutes les sauces

Ici, on vient pour un déjeuner entre collègue ou un repas entre deux rendez-vous dans les bureaux du quartier. Au rez-de-chaussée ou installés sur la mezzanine, vous serez servis - et rassasiés - rapidement. À la carte, on retrouve les basiques de la cuisine de bistrot mais aussi quelques touches originales. Difficile de choisir entre la viande (l'entrecôte, la souris d'agneau, le pavé de bœuf et le burger raviront les amateurs du genre), les salades qui se déclinent sur tous les tons ou les bruschettas qui permettent de varier les plaisirs.

Les produits sont frais et les assiettes copieusement servies, difficile d'être déçu ! À prix abordable (les formules commencent à 13,80 €), il y en a pour tous les goûts. Si le dessert nous laisse un peu sur notre faim, Le Tablier reste à classer dans les bonnes adresses pour un déjeuner. Attention toutefois si vous êtes friands des ambiances plus feutrées : le restaurant reçoit une importante clientèle et reste assez bruyant.

Tél. 02 31 44 60 24. Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 21 h 30.