Caen. Caen : une rentrée loin des parents pour les internes du lycée Laplace

Mardi 4 septembre 2018, dans le hall d'entrée et la cour du lycéen Simon de Laplace de Caen (Calvados), c'est un drôle de va-et-vient qui se produit. En plus de leurs sacs de cours, les élèves arrivent avec leurs housses de couette et des sacs de voyage. Les internes du lycée font leur rentrée.

Un réveil un peu difficile

Certains arrivent le matin même, d'autres ont déjà passé leur première nuit dans leur nouvelle chambre. "Ça s'est bien passé. Le réveil à six heures du matin est un peu dur quand même", sourit Juliette Lerouvelois de Cherbourg. Pas de pâte à tartiner au petit-déjeuner mais des amis pour rigoler. "Ça fait du bien de sortir de chez nous et de ne plus être chez nos parents". La plupart des internes ont déjà l'habitude de cet éloignement car ils sont en section sport. "On fait ça souvent, les week-ends pour les compétitions", ajoute Juliette section judo en classe de seconde.

Cette année, 383 internes ont fait leur entrée au lycée Laplace et ont découvert des chambres toutes neuves. "Une partie du bâtiment Norvège qui accueille des internes a été rénovée l'année dernière, explique Sophie Roulet, proviseur adjoint. Un autre bâtiment de 130 lits est encore en rénovation". L'année prochaine, 470 lits seront disponibles.