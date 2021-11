Caen. Plus de 300 enseignants stagiaires dans l'académie de Caen

Si chaque rentrée a une saveur particulière, c'était cette année particulièrement le cas pour les plus de 360 enseignants stagiaires que compte l'université de Caen. Pour ces professeurs des 1er et 2nd degrés mais aussi les CPE, l'emploi du temps de l'année sera un peu particulier : ils seront à la fois sur les bancs de l'institut de formation à Caen, la moitié de la semaine, et devant leurs élèves, sous la supervision d'un tuteur, le reste du temps.